Confronto tra candidati sindaco a Lentini

In studio Giuseppe Fisicaro, Efrem Sanzaro ed Enzo Pupillo

Ultime news

1 minuto di lettura

Siracusa, deve scontare oltre 4 anni di pena: arrestato

Portato in carcere

Portato in carcere

1 minuto di lettura

Carabinieri della Stazione di Ortigia hanno arrestato e associato alla locale Casa Circondariale un pregiudicato 25enne in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso della Corte d’Appello di Catania.

L’uomo, con precedenti penali per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato condannato a 4 anni, 7 mesi e 10 giorni di reclusione perché accusato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, porto abusivo di armi e ricettazione, commessi nel 2023 a Siracusa.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo

© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni

Le notizie più lette di oggi