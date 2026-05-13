Siracusa, deve scontare oltre 4 anni di pena: arrestato

Carabinieri della Stazione di Ortigia hanno arrestato e associato alla locale Casa Circondariale un pregiudicato 25enne in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso della Corte d’Appello di Catania.

L’uomo, con precedenti penali per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato condannato a 4 anni, 7 mesi e 10 giorni di reclusione perché accusato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, porto abusivo di armi e ricettazione, commessi nel 2023 a Siracusa.