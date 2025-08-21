Siracusa deve seguire il modello di Valencia e Lubiana, tra isole pedonali e “green pass”

Dopo cinque anni di crescita vertiginosa (+47% tra il 2018 e il 2023), nel 2025 Siracusa ha conosciuto la prima battuta d’arresto: un calo negli arrivi turistici. Un dato che non mette in discussione l’attrattività della città, ma che suona come un campanello d’allarme: puntare solo sulla quantità non basta più. Troppe destinazioni mediterranee hanno seguito la strada del turismo di massa, ritrovandosi con centri storici svuotati di residenti e identità cancellate. Siracusa ha ancora tempo per scegliere un futuro diverso.

La strada da percorrere è quella già intrapresa da Valencia e Lubiana, due città che hanno saputo trasformare la crescita turistica in un’opportunità di sviluppo urbano, senza piegarsi alla logica del consumo rapido.





Dai dati alle scelte urbane

Valencia, European Green Capital 2024, ha fatto del turismo sostenibile una materia di numeri e decisioni. La città è stata la prima al mondo a certificare l’impronta di carbonio e quella idrica del comparto turistico: -23% di emissioni in tre anni, -15% negli hotel del centro, redistribuzione dei flussi verso 12 nuove attrazioni culturali fuori dai circuiti tradizionali, 200 eventi certificati come sostenibili. Lubiana, capitale verde 2016, ha invece costruito la propria strategia su urbanistica e mobilità: oggi il 68% del centro è pedonale, il turismo è cresciuto del 35% dal 2015 e la soddisfazione dei residenti è salita dell’8%.

Per Siracusa, la flessione del 2025 è un segnale: senza dati e strategie di lungo periodo, il turismo rischia di vivere di fiammate e contraccolpi. Serve passare da un approccio passivo (accogliere e basta) a un modello guidato da numeri, obiettivi e scelte operative.

Pedonalizzazioni che moltiplicano il valore

Le esperienze europee mostrano che pedonalizzare non significa penalizzare i commerci, ma rilanciarli. Valencia ha trasformato la Plaza del Ayuntamiento da parcheggio caotico a piazza simbolo della città, con +40% di fatturato per i negozi. A Lubiana, la chiusura di 3,2 km² di centro ha aumentato del 25% il valore immobiliare e favorito il 30% di nuove aperture. A Siracusa, le ZTL di Ortigia hanno già prodotto benefici, ma l’esperimento va portato a sistema. Un piano integrato di pedonalizzazione, dal Duomo al lungomare Alfeo, accompagnato da arredi coordinati e parcheggi di interscambio, potrebbe diventare la chiave per differenziare l’offerta e fidelizzare i visitatori. Un investimento stimato in 2,5 milioni di euro, ripagabile in tre anni.

Il parco come redistributore di flussi

Uno dei motivi del calo 2025 è stato la concentrazione eccessiva dei visitatori in pochi luoghi, in particolare Ortigia. Valencia e Lubiana insegnano che gli spazi verdi possono alleggerire la pressione sui centri storici e generare valore. Il Jardín del Turia di Valencia, 9 km di parco lineare, distribuisce oltre 2 milioni di visitatori l’anno e ha creato un indotto da 15 milioni di euro nel bike tourism. A Lubiana, il Parco Tivoli attira 800.000 persone l’anno, diventando un polmone turistico alternativo al Castello. Siracusa ha già un patrimonio straordinario, dal Parco della Neapolis al lungomare di Levante, dalle Latomie ad Ortigia. Il problema è che oggi funzionano come poli isolati. L’occasione è trasformarli in un sistema integrato, ad esempio con un parco lineare sul lungomare collegato con piste ciclopedonali alla Neapolis: un progetto da 8 milioni di euro, potenzialmente copribile con fondi PNRR.

Piccole politiche, grandi risultati

Valencia e Lubiana dimostrano che non servono solo grandi cantieri: anche le politiche “soft” producono impatti misurabili. A Valencia, il programma “Green Valencia” premia i turisti che arrivano in bici o mezzi pubblici con sconti e ingressi ridotti: +15% di visitatori sostenibili. A Lubiana, chi sceglie la mobilità dolce ottiene esperienze gratuite, un progetto che ha coinvolto 50.000 turisti nel 2023.

Siracusa potrebbe lanciare un “Siracusa Green Pass”, con vantaggi per chi raggiunge Ortigia senza auto. Costo annuo: 150.000 euro. Benefici stimati: -20% traffico e +10% spesa media per visitatore. Una misura che rafforzerebbe la reputazione della città come destinazione attenta al futuro.

La scelta è ancora possibile. Ma il tempo stringe.