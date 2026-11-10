Siracusa, Di Mare (Lega-Italia federale): “unità valore irrinunciabile, stop protagonismi”

Politica · centrodestra

“L’unità del centrodestra è un valore irrinunciabile, che abbiamo il dovere di difendere e rafforzare. Le divisioni non portano da nessuna parte e rischiano soltanto di indebolire un progetto politico che deve mettere al centro le esigenze dei cittadini e il futuro dei nostri territori. È il momento della moderazione, del dialogo e della responsabilità, non dei protagonismi. Le diverse sensibilità che compongono la nostra coalizione rappresentano una ricchezza, non un ostacolo“. Il neo commissario provinciale di Lega-Italia federale, Giuseppe di Mare, interviene così dopo aver letto il botta e risposta tra Luca Cannata e Vincenzo Vinciullo.

“Dobbiamo recuperare la capacità di confrontarci, anche quando le posizioni sono differenti, senza trasformare ogni divergenza in uno scontro pubblico. Nessuno può pensare di costruire da solo il futuro del centrodestra, servono rispetto reciproco, spirito di squadra e soprattutto la volontà di lavorare insieme – sottolinea –. Ben venga il tavolo provinciale, ma sediamoci adesso, senza aspettare che siano le elezioni a imporci di trovare un accordo. Dobbiamo cominciare a programmare, individuare obiettivi comuni e costruire una visione condivisa per la provincia di Siracusa perché l’unità non può essere soltanto una necessità elettorale, da richiamare quando bisogna presentare liste o scegliere candidati. Deve essere un metodo di lavoro quotidiano, fondato sulla collegialità e sulla condivisione delle scelte e abbiamo il dovere di dimostrare ai cittadini che il centrodestra esiste, è presente ed è capace di essere coeso anche al di fuori delle competizioni elettorali. Le persone si aspettano risposte concrete ai problemi del territorio, non una continua contrapposizione tra le forze politiche che dovrebbero condividere lo stesso percorso. Il mio è un appello a tutte le componenti del centrodestra provinciale: abbassiamo i toni, superiamo le divisioni e torniamo a confrontarci attorno a un tavolo. Senza personalismi, senza protagonisti, ma con la consapevolezza che soltanto attraverso la collegialità possiamo costruire un progetto politico solido e credibile. L’unità non è un’opzione, è la condizione indispensabile per andare avanti insieme”