Siracusa, Di Mauro richiama l’aula: “Basta ritardi in aula”. E dal Consiglio comunale appello al sindaco: “affidi la delega allo Sport”

Seduta del Consiglio comunale aperta con un richiamo formale ai consiglieri sui ritardi e con un nuovo tema politico emerso dall’aula: la necessità di affidare una delega specifica allo Sport. A parlarne è il presidente del Consiglio comunale Alessandro Di Mauro, che ha spiegato come i lavori siano iniziati con un richiamo alla puntualità.

“Oggi abbiamo iniziato la seduta con una sorta di predica – afferma – perché c’è questo andazzo che non va bene di iniziare sempre le sedute con mezz’ora di ritardo”. Di Mauro sottolinea il rispetto dovuto sia all’istituzione sia ai consiglieri presenti in orario: “è stato doveroso richiamare tutti all’ordine per cercare di essere puntuali e iniziare i lavori nel rispetto di chi arriva all’orario giusto”.

Nel corso della seduta è poi emersa una richiesta politica avanzata dai consiglieri di opposizione Ivan Scimonelli e Toti La Runa, che hanno pubblicamente manifestato un malessere rispetto alla conduzione politica dell’assessorato allo Sport, lamentando la mancanza di interlocuzione nelle sedi istituzionali e – attraverso il presidente del Consiglio comunale – sollecitando il sindaco (che detiene la delega) a intervenire affidando la rubrica a un assessore più presente, che possa dare risposte ai consiglieri e alle società sportive.

“Gli impegni del sindaco non permettono di stare tutto il giorno dietro a un comparto che ha bisogno di un presidio continuo – sottolinea -. Le società sportive hanno sempre bisogno di rispettare tempistiche precise, sia per gli allenamenti sia per l’avvio delle manifestazioni”.