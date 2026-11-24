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L’elezione di Ivan Scimonelli alla vicepresidenza del Consiglio comunale di Siracusa rappresenta, per il presidente dell’assemblea Alessandro Di Mauro, il completamento di un passaggio istituzionale atteso da tempo. Un risultato che arriva dopo la votazione sulla mozione di sfiducia al sindaco Francesco Italia e che, pur aprendo nuovi interrogativi sugli equilibri politici, viene letto dal presidente soprattutto come il ripristino della piena composizione dell’ufficio di presidenza.

“L’elezione del vicepresidente era attesa e avrebbe dovuto svolgersi già da tempo – spiega Alessandro Di Mauro -. Abbiamo ritenuto opportuno affrontare prima il passaggio della mozione di sfiducia al sindaco e successivamente ripristinare l’organico del Consiglio comunale con la vicepresidenza”. La votazione si è conclusa al primo scrutinio, con 18 preferenze per Scimonelli e 10 per Paolo Romano, candidato indicato dal centrodestra. Un risultato che ha alimentato immediatamente il confronto politico, soprattutto dopo la scelta dei tre consiglieri del Partito Democratico di non partecipare alla votazione.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Paolo Cavallaro, ha sollevato il tema dell’eventuale formazione di nuovi equilibri consiliari, mentre Romano ha parlato apertamente di tradimento da parte di Insieme. Di Mauro, tuttavia, invita a distinguere il significato istituzionale dell’elezione dalle possibili conseguenze politiche.

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“È stato eletto un consigliere appartenente a un gruppo che aveva votato a favore della mozione di sfiducia – osserva il presidente del Consiglio comunale -. Ma è anche un gruppo che nel tempo ha dimostrato maturità, votando a favore dell’amministrazione quando riteneva che ci fossero provvedimenti utili alla città e votando contro quando non li condivideva”.

Una posizione che riconosce l’autonomia politica del gruppo Insieme e la possibilità di esprimere valutazioni differenti sui singoli atti amministrativi. Per Di Mauro, inoltre, l’elezione di un rappresentante delle opposizioni alla vicepresidenza risponde a un principio di equilibrio istituzionale. “Non ci vedo nulla di sbagliato – sottolinea -. Ritengo che sia stato un gesto eticamente corretto quello di riconoscere alle opposizioni questo spazio”.

Resta aperta, naturalmente, la questione delle ripercussioni politiche della votazione. Il risultato ha evidenziato una divisione tra le forze che avevano sostenuto la mozione di sfiducia e ha suscitato interrogativi sulla tenuta degli accordi tra i gruppi consiliari. Su questo punto il presidente preferisce non anticipare valutazioni. “Se ci saranno conseguenze dal punto di vista amministrativo non posso dirlo oggi – precisa Di Mauro -. Sarà il futuro a mostrarci quali effetti produrrà questa votazione”.

Il presidente ribadisce quindi la centralità del funzionamento dell’assemblea e rivolge un augurio al nuovo vicepresidente. “L’importante era completare l’ufficio di presidenza del Consiglio comunale – afferma -. Sul piano personale faccio i miei auguri a Ivan Scimonelli, un giovane che stimo e che considero molto preparato”.