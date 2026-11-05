Siracusa, Dierna (Pd): “Primarie aperte per scegliere il candidato della coalizione”

Politica · campo largo

Primarie di coalizione aperte alla cittadinanza per individuare un candidato condiviso e costruire un programma comune in vista delle prossime elezioni amministrative. È la proposta rilanciata da Alessandro Dierna, componente dell’assemblea provinciale e cittadina del Partito Democratico di Siracusa, già candidato alla segreteria cittadina, oggi guidata da Matilde Di Giovanni.

Dierna torna su un tema che aveva già inserito nel proprio programma politico durante la corsa alla segreteria del Pd, proponendo oggi di coinvolgere anche le realtà di Next Gen e le altre forze politiche potenzialmente interessate alla costruzione di una coalizione alternativa, come Italia Viva. In Siracusa Next Gen figurano Alternativa Libera Siracusa, – Alleanza Verdi e Sinistra AVS, Civico4, Democrazia Sovrana e Popolare, Lealtà e Condivisione, Movimento Cinque Stelle, Partito comunista italiano e Sinistra Futura.

“Ho già proposto di procedere con primarie di coalizione – spiega Dierna – perché ritengo fondamentale restituire ai cittadini la possibilità di scegliere direttamente, anziché trovarsi davanti a una candidatura decisa dall’alto. Se questo strumento viene utilizzato a livello nazionale, non vedo perché non possa essere adottato anche a Siracusa”.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Una proposta che, secondo l’esponente democratico, potrebbe assumere particolare rilevanza nell’eventualità di un ritorno alle urne già nel prossimo mese di maggio e che si inserisce in una fase di particolare incertezza politica per Siracusa. L’operazione Nexus ha contribuito ad alimentare le tensioni nell’amministrazione comunale, mentre il prossimo 18 novembre il Consiglio sarà chiamato a confrontarsi sulla mozione di sfiducia al sindaco Francesco Italia. Sullo sfondo resta però in particolar modo anche la fragilità degli equilibri consiliari, con una possibile divisione di 16 consiglieri contro 16. Uno scenario che riapre il dibattito sull’eventualità di elezioni anticipate già nella primavera del 2027, pur senza rendere automatico un ritorno alle urne.

Il percorso, nella visione di Dierna, dovrebbe coinvolgere tutti i movimenti del cosiddetto campo largo oltre al Partito democratico, individuando nelle primarie non soltanto uno strumento per la scelta del candidato, ma anche un’occasione di confronto sui contenuti e sulle priorità amministrative. “Le primarie potrebbero rappresentare un passaggio utile per trovare forme di coesione tra le diverse forze politiche – prosegue – partendo da un programma, da obiettivi comuni e da una visione condivisa per la città. Non deve necessariamente esserci un candidato per ogni partito: l’importante è aprire questo percorso a tutti coloro che intendono partecipare”.

Per Dierna, dunque, il confronto dovrebbe partire prima di tutto dai temi e dalla partecipazione, evitando che la scelta del candidato si esaurisca in una trattativa tra le segreterie politiche. “Dobbiamo trovare strumenti capaci di riavvicinare le persone alla politica – conclude – e offrire ai cittadini la possibilità di contribuire realmente alle scelte. È una proposta che avevo già inserito nel mio programma qualora fossi diventato segretario cittadino e che continuo a ritenere importante per il futuro di Siracusa”.