Politica · RIFIUTI

“Emerge un grave interrogativo sulla gestione del servizio di igiene urbana nel Comune di Siracusa, affidato nel 2020 alla società Tekra. Il capitolato d’appalto fissava al 65% l’obiettivo minimo di raccolta differenziata da raggiungere entro la fine del primo anno di gestione. Un traguardo che la stessa Tekra, in sede di gara, si era impegnata a superare nettamente, proponendo nel proprio progetto migliorativo il raggiungimento addirittura del 75% entro i primi dodici mesi”. A intervenire sulla questione rifiuti a Siracusa è Giancarlo Garozzo, ex sindaco di Siracusa e componente dell’esecutivo regionale Casa riformista-IV Sicilia con delega alla legalità.

“Nonostante tali impegni, oggi, a distanza di sette anni dall’affidamento, la percentuale di raccolta differenziata in città rimane ferma intorno al 52%. Di fronte a questo dato, appare incomprensibile il motivo per cui l’Amministrazione comunale non abbia proceduto alla risoluzione del contratto già allo scadere del primo anno, così come espressamente previsto dall’articolo 21 comma 9 del capitolato speciale d’appalto in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati – sottolinea -. La mancata applicazione delle clausole contrattuali non ha avuto soltanto ripercussioni sul piano ambientale e del decoro urbano, ma ha prodotto un danno economico diretto per la collettività. Il raggiungimento della soglia del 65% (o del 75% promesso) avrebbe infatti comportato una drastica riduzione dei costi di conferimento in discarica del rifiuto indifferenziato: un risparmio quantificabile in diversi milioni di euro, dal 2020 ad oggi, che sarebbe dovuto essere defalcato dalle bollette dei cittadini. Non risulta, tuttavia, che tali maggiori costi siano mai stati trattenuti o addebitati alla società gestrice, che avrebbe dovuto farsene carico in virtù delle proprie inadempienze. Le conseguenze di questa mancata vigilanza sono oggi sotto gli occhi di tutti. Se l’Amministrazione comunale avesse ottemperato per tempo alle clausole contrattuali, esercitando un controllo adeguato e doveroso, oggi non staremmo certo parlando del fallimento di Tekra, né della cessione del ramo d’azienda a Risam. Non staremmo discutendo di mezzi inadeguati e vetusti, né tantomeno delle gravi difficoltà vissute dai lavoratori del comparto, ai quali va tutta la nostra piena solidarietà. Nulla di tutto ciò sarebbe accaduto se chi aveva l’obbligo di vigilare sulla corretta applicazione del contratto avesse adempiuto al proprio compito. Ci troviamo di fronte all’ennesimo, totale fallimento di questa Amministrazione comunale, che si conferma fallimentare anche sulla nuova gara d’appalto, che a 7 mesi dalla scadenza non esiste e non lascia prevedere nulla di buono. Oltre ad aver mancato completamente gli obiettivi ambientali e disatteso le tutele previste dal capitolato, ha lasciato che il peso economico e gestionale di queste scelte ricadesse interamente sulle spalle dei lavoratori e dei cittadini siracusani, vittime dell’incapacità dell’attuale classe politica”.