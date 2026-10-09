Siracusa, difficoltà motorie e una strada dissestata da 40 anni: l’appello al sindaco

Attualità · La lettera

Una strada dissestata che, per chi ha difficoltà motorie, si trasforma ogni giorno in un ostacolo e in un potenziale pericolo. È la denuncia di Giuseppe Caia, 57 anni, cittadino siracusano con difficoltà fisico-motorie dalla nascita, che ha deciso di rivolgersi direttamente al sindaco Francesco Italia per chiedere un intervento in via Filippo Juvara. Al centro della segnalazione ci sono le condizioni del manto stradale nel tratto compreso tra i civici 67 e 115. Una situazione che, secondo quanto raccontato da Caia nella sua lettera, si trascinerebbe da l 1979.

Per Caia il problema non riguarda soltanto il decoro della zona, ma soprattutto la possibilità di muoversi in sicurezza. Le condizioni della strada, racconta, gli creano “immense difficoltà negli spostamenti” quotidiani, con il rischio di cadute che aumenterebbe ulteriormente con l’arrivo delle piogge. Da qui l’appello rivolto al primo cittadino affinché venga programmato un intervento prima della conclusione del mandato amministrativo.

“Invito il sindaco Francesco Italia a programmare, prima della fine del suo mandato, il rifacimento del manto stradale”, scrive Caia, che non limita la richiesta alla carreggiata ma invita il Comune a prendere in considerazione anche la riqualificazione delle aree adiacenti alle abitazioni, allargando quindi l’intervento all’intera zona.

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Caia sostiene inoltre che il disagio non riguardi soltanto lui, ma numerose famiglie residenti nell’area: “Ci auguriamo, io e le decine e centinaia di famiglie che abitano nella zona, che lei possa prendere in seria considerazione la nostra segnalazione, cosa che le precedenti amministrazioni non hanno mai fatto”.