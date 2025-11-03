Ultime news

1 minuto di lettura
Protezione Civile Regionale

Siracusa, diramata allerta meteo gialla

Valida fino alle 24 di domani

Pioggia sr

Valida fino alle 24 di domani

1 minuto di lettura

La Protezione Civile Regionale ha diramato un’allerta meteo gialla valida fino alle 24 di domani.

Il Comune di Siracusa invita i cittadini a prestare la massima attenzione e ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni previste dal piano comunale di protezione civile, per ridurre i rischi legati a possibili criticità atmosferiche.

L’allerta gialla segnala condizioni di instabilità che potrebbero determinare piogge, rovesci o temporali localizzati.

Maltempo a Siracusa, allerta meteo

Allerta meteo: cosa sono, chi le dirama e a cosa servono

Protezione Civile

 


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni