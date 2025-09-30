Siracusa, diramata allerta meteo gialla

La Protezione Civile Regionale ha diramato un’allerta meteo gialla valida fino alle 24 di domani.
Il Comune di Siracusa invita i cittadini a prestare la massima attenzione e ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni previste dal piano comunale di protezione civile, per ridurre i rischi legati a possibili criticità atmosferiche.
L’allerta gialla segnala condizioni di instabilità che potrebbero determinare piogge, rovesci o temporali localizzati.
