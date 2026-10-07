Siracusa, diritto di tumulazione: approvata l’estensione. De Simone: “atto di buon senso”

Politica · consiglio comunale

Grande soddisfazione del Consigliere Comunale e Capogruppo di Forza Italia, Damiano De Simone, per l’approvazione all’unanimità dei presenti in Consiglio Comunale della proposta di delibera a sua firma relativa alla modifica del Regolamento di Polizia Mortuaria con l’istituzione dell’articolo 43 bis in materia di “Estensione del diritto di tumulazione dei resti mortali”.

Un provvedimento atteso dai cittadini e che avrà riflessi positivi immediati nella gestione amministrativa dei loculi all’interno del Cimitero di Siracusa, con un duplice obiettivo: dare la possibilità alle famiglie di tumulare i resti mortali dei propri cari insieme ai relativi consanguinei, rispettando un sentimento umano e profondo di vicinanza anche dopo la morte, e al tempo stesso rimettere i loculi liberati nella disponibilità dell’Ente Comunale, contribuendo a limitare i disagi legati al fenomeno delle lunghe attese per le nuove salme.

La delibera, che modifica il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria vigente, recepisce quanto previsto dall’articolo 13, comma 3 della Circolare esplicativa del Ministero della Sanità n. 24/1993, con l’istituzione del nuovo articolo 43 bis che prevede: “In conformità all’articolo 13, comma 3 della Circolare esplicativa del Ministero della Sanità n. 24/1993, a richiesta degli interessati è consentito, nei casi che si ritengono possibili, la collocazione di più cassette di resti e di urne

cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro”.

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“Ringrazio tutto il Consiglio Comunale che ha approvato all’unanimità questa proposta – dichiara Damiano De Simone – È un atto di buon senso e di rispetto verso i cittadini e di sostenibilità amministrativa nelle attività di gestione degli spazi cimiteriali, liberando loculi e riducendo le liste d’attesa”