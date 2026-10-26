Siracusa, Disabilità e scuola: concluso il percorso formativo per 50 insegnanti

Attualità · Inclusione sociale

Si è concluso lo scorso 22 ottobre il percorso formativo “Pratiche inclusive e progetto di vita: dalla teoria ICF ai laboratori didattici”, organizzato e accreditato sulla piattaforma S.O.F.I.A. del Ministero dell’Istruzione e del Merito (ID 105118) dall’XI Istituto Comprensivo “Archia” di Siracusa, una delle sei scuole aderenti al progetto “Facciamone di tutti i colori, moltiplichiamo i luoghi dell’inclusione”, finanziato dall’Impresa sociale Con i Bambini e realizzato dalla Cooperativa Sociale San Martino in qualità di soggetto responsabile. Il Comune di Siracusa è partner dell’iniziativa.

Avviato il 7 settembre, il corso si è sviluppato in otto moduli che hanno accompagnato le e gli insegnanti dalla teoria del modello ICF alla pratica dei laboratori didattici. Al centro del percorso, i temi della Riforma della Disabilità (decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62) e in particolare l’elaborazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, strumento essenziale per definire e valutare la molteplicità di interventi necessari a garantire un percorso di inclusione alle alunne e agli alunni con disabilità beneficiari del progetto. Al percorso hanno partecipato 50 insegnanti.

Nel corso degli incontri, facilitatrici e facilitatori, tecniche e tecnici del partenariato hanno raccontato l’esperienza vissuta nei mesi di laboratorio: attraverso le parole e le immagini scelte dalle operatrici e dagli operatori, dalle esperte e dagli esperti, sono stati ripercorsi i mesi di lavoro svolti, in momenti di confronto e riflessione con il corpo docente. Ne è emerso uno scambio ricco di feedback e proposte, che costituirà la base per proseguire insieme il percorso di inclusione, in continuità tra scuola e territorio.

Si chiude così un percorso che ha voluto restituire alla scuola il senso e il significato del lavoro delle équipe di progetto e contribuire a dare gambe e voce ai cambiamenti culturali previsti dalla riforma. L’attività si inserisce in un cammino più ampio. Il 13 e 14 novembre la Cooperativa Sociale San Martino, nell’anno in cui celebra i trent’anni dalla sua costituzione, promuove a Siracusa le giornate di formazione “La Riforma della Disabilità – il Decreto Legislativo n. 62/2024”, con il patrocinio gratuito del CROAS Sicilia: venerdì 13 presso il Grand Hotel Villa Politi e sabato 14 all’Urban Center (ex sala Randone), con l’intervento di esperti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche in favore delle persone con disabilità. Le scuole partner del progetto con il lavoro svolto in queste settimane hanno posto le basi per partecipare in modo consapevole e attivo al convegno che prevede la partecipazione gratuita e la preiscrizione obbligatoria entro il 30 ottobre 2026.