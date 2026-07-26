Siracusa, disagi al portale pass Ztl per le strutture ricettive: piattaforma inaccessibile

Attualità · disservizio

Nelle ultime ore diversi gestori di hotel, B&B e case vacanza segnalano l’impossibilità di accedere alla piattaforma, che risulta irraggiungibile o restituisce errori, bloccando di fatto l’inserimento dei nominativi degli ospiti.

Il sistema, presentato dal Comune e operativo dall’11 giugno, è l’unico canale attraverso cui le strutture accreditate possono comunicare i dati dei propri ospiti per autorizzarne il transito ai varchi della Ztl, limitatamente alle operazioni di carico e scarico bagagli. Con l’attivazione di Connect Pass, infatti, sono stati definitivamente dismessi tutti i canali precedenti: Simple Pass, moduli cartacei, Sirio Web e Sirio Pass.

Proprio l’assenza di alternative rende il blocco particolarmente pesante: con il portale fuori uso, i gestori non hanno modo di registrare gli arrivi e temono che gli ospiti in transito ai varchi risultino non autorizzati, con il rischio di sanzioni. Un problema che pesa doppiamente in piena stagione turistica, con le strutture di Ortigia al completo e un via vai continuo di check-in e check-out.

Al momento dell’avvio, il Comune aveva messo a disposizione un presidio operativo della segreteria Ztl (0931/451174) per assistere i gestori nella fase di transizione. Gli operatori chiedono ora un intervento rapido per il ripristino della piattaforma e indicazioni chiare su come gestire gli accessi degli ospiti finché il servizio non tornerà pienamente funzionante.