Siracusa, discarica abusiva a Carancino: Musco chiede controlli e bonifiche

Politica · Rifiuti

l sequestro preventivo di un’area di circa 400 metri quadrati in contrada Carancino, a seguito degli accertamenti della Polizia Provinciale, riporta al centro il problema delle discariche abusive nel territorio siracusano. A intervenire è Sebastiano Musco, responsabile del Faro n. 2 di Siracusa del movimento ControCorrente, che richiama le denunce presentate nei mesi scorsi e chiede agli enti competenti di chiarire quali attività di prevenzione e controllo siano state svolte.

Musco ricorda di avere già segnalato pubblicamente, il 30 settembre 2025, la presenza di discariche a cielo aperto tra strada Carancino e strada Tremmilia, sollevando interrogativi sull’efficacia della videosorveglianza, sui controlli e sulle bonifiche delle aree interessate.

“Non si trattava di un problema nuovo, ma di una situazione di degrado che i cittadini segnalavano da mesi“, sottolinea, evidenziando come il recente sequestro riporti l’attenzione su un fenomeno che, secondo la sua denuncia, avrebbe richiesto interventi preventivi più incisivi.

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Il responsabile del movimento precisa che la questione non riguarda una contestazione dell’operato della Polizia Provinciale, ma la necessità di comprendere perché i controlli e le attività di prevenzione non siano riusciti a impedire la formazione e l’estensione delle discariche abusive.

Nel mirino di Musco c’è il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, al quale chiede di chiarire quali attività di vigilanza siano state svolte nel tempo, con quale frequenza siano stati effettuati i controlli e quali iniziative siano state attivate dopo le segnalazioni.

Il responsabile del Faro n. 2 richiama anche le difficoltà legate all’organico, sostenendo che debbano essere affrontate attraverso una programmazione concreta e non utilizzate come motivo per rinunciare a un’efficace attività di controllo.

Tra le misure indicate nella nota figurano controlli programmati nelle aree maggiormente esposte agli abbandoni, una videosorveglianza realmente funzionante, interventi tempestivi di rimozione e bonifica e un coordinamento più chiaro tra Comune e Libero Consorzio.

Musco chiede inoltre che vengano resi pubblici i risultati delle attività svolte, comprese le verifiche effettuate, le sanzioni elevate, le segnalazioni ricevute e lo stato delle procedure di ripristino.

La richiesta di chiarimenti si estende agli organi di governo del Libero Consorzio. Musco sollecita il presidente Michelangelo Giansiracusa a riferire sulle attività svolte e sulle misure che intende adottare per evitare il ripetersi di situazioni analoghe.

Per quanto riguarda il Comune di Siracusa, il responsabile del movimento chiede al sindaco Francesco Italia e all’assessorato competente di fare chiarezza sul coordinamento con l’ente provinciale, sulle attività di propria competenza e sulle iniziative intraprese per gestire le segnalazioni dei cittadini.

Nella nota viene tuttavia sottolineata la necessità di distinguere le competenze e di non attribuire automaticamente a singoli amministratori la responsabilità materiale di ogni abbandono.

“Non si può attribuire automaticamente a un singolo amministratore la responsabilità materiale di ogni abbandono, né affermare che vi siano state omissioni senza accertamenti“, precisa Musco.

La responsabilità politica, aggiunge, riguarda invece la programmazione, il coordinamento, il controllo e la possibilità di rendere verificabili i risultati delle attività svolte. Il sequestro preventivo, secondo Musco, rappresenta uno strumento importante per impedire nuovi conferimenti illeciti, ma non equivale alla bonifica definitiva dell’area, per la quale saranno necessari gli ulteriori passaggi previsti dalla legge e il ripristino dei luoghi.

Da qui la richiesta al Comune e al Libero Consorzio di predisporre un resoconto pubblico delle attività svolte, un cronoprogramma degli interventi di competenza e un piano concreto di prevenzione. “Nel settembre 2025 avevamo sollevato il problema. Oggi, nell’ottobre 2026, chiediamo che alle verifiche seguano risultati misurabili“, afferma Musco.

La nota si conclude con l’impegno a continuare l’attività di vigilanza e a chiedere risposte agli enti coinvolti. “I cittadini non possono essere costretti a convivere con discariche abusive, né devono pagare con le proprie risorse il costo di un degrado che poteva essere contrastato con controlli, prevenzione e coordinamento“.

“Continueremo a vigilare e a chiedere risposte. Perché la tutela del territorio non è una concessione dell’amministrazione di turno: è un dovere verso la comunità“, conclude Sebastiano Musco, responsabile del Faro n. 2 di Siracusa del movimento ControCorrente.