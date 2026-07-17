Siracusa, discarica abusiva intralcia carreggiata

Un lettore, tramite whatsapp, ci scrive:
“Volevo segnalare ancora una volta la situazione in degenerazione della discarica abusiva in trav. Gebbiazza appena superato il cavalcavia. Non se ne può più, si passa a stento”
Segnalazioni la segnalazione
Un lettore, tramite whatsapp, ci scrive:
“Volevo segnalare ancora una volta la situazione in degenerazione della discarica abusiva in trav. Gebbiazza appena superato il cavalcavia. Non se ne può più, si passa a stento”
Polizia Stradale
Lettera
Polizia
furto aggravato