Siracusa, discarica abusiva. Un lettore: “pericoloso quando i rifiuti vanno a fuoco”

Un lettore, tramite Whatsapp, ci segnala:

“Sono un residente che abita in via luigi cassia angolo via Vincenzo Bordone, la presente per segnalare l’ennesima volta la presenza di una discarica abusiva a cielo aperto, sono anni che questa penosa situazione continua, 2 anni fa fu installata una videocamera per individuare i colpevoli, ma nonostante la videocamera la gente ha continuato a gettare qualsiasi tipo di rifiuti.

Un episodio grave si verifica quando ignoti danno fuoco a questi rifiuti che li in mezzo ci sono rifiuti di ogni genere, a volte anche bombolette spray che durante l’incendio esplodono”