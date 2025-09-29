Siracusa, discarica abusiva. Una lettrice: “qualcuno può intervenire?”

Un lettore, tramite Whatsapp, ci segnala:

“Via Principato di Monaco 5A: questa è la situazione! Al netto delle considerazioni sugli incivili che hanno ridotto così la strada, depositando di giorno in giorno, di tutto e di più chi di competenza Tekra, Francesco Italia Sindaco, assessore al ramo e non so chi altri, possono fare qualcosa per rimuovere tutto questo schifo e magari per prevenire che i suddetti incivili ritrasformino questo luogo in discarica?

Firmato

Una cittadina che fa la differenziata e paga le tasse”