La segnalazione

Siracusa, discariche abusive in via Luciano Alì

Foto di un lettore

Un lettore, tramite Whatsapp, ci segnala:

“Questa è la situazione in via Luciano Alì. Una delle discariche presenti a marzo farà un anno”


