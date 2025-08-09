Siracusa, discariche abusive: sequestrato terreno nel quartiere Neapolis

Il Nucleo Ambientale della Polizia Municipale ha proceduto al sequestro di un terreno di circa 2.000 metri quadrati, situato nel quartiere Neapolis.
L’area, interamente adibita a discarica abusiva, presentava ingenti quantità di rifiuti, in particolare laterizi e materiale plastico. La presenza di più strati di detriti ha fatto emergere l’ipotesi di un’attività illecita protratta nel tempo.
Sono attualmente in corso le indagini per individuare e deferire alla competente Autorità Giudiziaria i responsabili dello smaltimento abusivo.
L’operazione si inserisce nell’ambito dell’attività di contrasto ai reati ambientali e di tutela del territorio portata avanti dalla Polizia Municipale, con l’obiettivo di salvaguardare la salute pubblica e il decoro urbano.
