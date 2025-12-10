Siracusa, disco verde alla mozione di Grande Sicilia: nel Bilancio 2026 le risorse per avviare gli studi del nuovo PUG

Nella seduta del Consiglio comunale di ieri è stata approvata la mozione presentata dal gruppo consiliare Grande Sicilia Siracusa, relativa al Documento Unico di Programmazione (DUP) e finalizzata a destinare risorse nel Bilancio di Previsione 2026 per l’avvio degli studi preliminari del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG).

Favorevoli la maggioranza dei presenti; contrario il Partito Democratico; astenuti Forza Italia e Fratelli d’Italia. Il gruppo di Grande Sicilia attraverso Luigi Cavarra (primo firmatario), Giovanna Porto, Sergio Bonafede, Luciano Aloschi, Salvatore Ortisi e Martina Gallitto esprime grande soddisfazione per l’approvazione del provvedimento, definito un passaggio istituzionale significativo per il futuro della città. Il gruppo evidenzia come il DUP sia uno strumento strategico per programmare lo sviluppo di Siracusa, facilitare la progettualità, l’accesso ai finanziamenti e l’efficienza complessiva della macchina amministrativa.

Con questa mozione, il Consiglio impegna l’amministrazione Italia a prevedere stanziamenti adeguati già nel 2026 per avviare l’iter tecnico–scientifico necessario alla redazione del nuovo PUG, il documento destinato a orientare le scelte urbanistiche, territoriali, ambientali ed economiche della città.

Il gruppo consiliare sottolinea che l’approvazione delle risorse per il Pug non è un punto di arrivo, ma dell’inizio di un percorso che Siracusa attende da anni. Per questo motivo i consiglieri di Grande Sicilia annunciano massima attenzione affinché il Bilancio 2026 contenga effettivamente le somme necessarie e che l’amministrazione comunale proceda tempestivamente con l’avvio degli studi.