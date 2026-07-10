Il Teatro dei Pupi di Siracusa conquista Roma. Tosca con i Pupi: prima mondiale nella Capitale

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Sanità

Siracusa, disfunzioni nell’erogazione dei servizi sanitari. L’osservatorio civico: “il diritto alla salute va sempre tutelato”

Anche i sindacati hanno in diverse occasioni sottolineato tante situazioni che richiedono interventi tempestivi e risolutivi

Ingresso dell'ospedale di Siracusa

Anche i sindacati hanno in diverse occasioni sottolineato tante situazioni che richiedono interventi tempestivi e risolutivi

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Si susseguono le segnalazioni di gravi disfunzioni nell’erogazione dei servizi sanitari. Con particolare riguardo per quelli relativi alle persone fragili come nel caso, evidenziato da Controcorrente, della farmacia ospedaliera dell’Umberto I e di quella della Pizzuta.

Farmacie ospedaliere ASP Siracusa. ControCorrente: “pazienti fragili lasciati tra disagi, burocrazia e carenze”

Musco e Mangiafico

Anche i sindacati hanno in diverse occasioni sottolineato tante situazioni che richiedono interventi tempestivi e risolutivi e l’Osservatorio Civico di recente ha evidenziato gli intollerabili ritardi che patiscono i malati oncologici per la somministrazione dei farmaci. “Il nostro reparto di oncologia è un’eccellenza e noi abbiamo chiesto con forza il suo ritorno a Siracusa. Ma è indispensabile che i farmaci oncologici vengano preparati nel capoluogo, con una camera bianca, dove possono così essere somministrati senza ulteriori disagi per i pazienti – si legge in una nota -. Il diritto alla salute va sempre tutelato, soprattutto con riferimento alle persone più fragili, che si vedono costrette a subire disagi non accettabili”.


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