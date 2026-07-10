Siracusa, disfunzioni nell’erogazione dei servizi sanitari. L’osservatorio civico: “il diritto alla salute va sempre tutelato”

Si susseguono le segnalazioni di gravi disfunzioni nell’erogazione dei servizi sanitari. Con particolare riguardo per quelli relativi alle persone fragili come nel caso, evidenziato da Controcorrente, della farmacia ospedaliera dell’Umberto I e di quella della Pizzuta.

Anche i sindacati hanno in diverse occasioni sottolineato tante situazioni che richiedono interventi tempestivi e risolutivi e l’Osservatorio Civico di recente ha evidenziato gli intollerabili ritardi che patiscono i malati oncologici per la somministrazione dei farmaci. “Il nostro reparto di oncologia è un’eccellenza e noi abbiamo chiesto con forza il suo ritorno a Siracusa. Ma è indispensabile che i farmaci oncologici vengano preparati nel capoluogo, con una camera bianca, dove possono così essere somministrati senza ulteriori disagi per i pazienti – si legge in una nota -. Il diritto alla salute va sempre tutelato, soprattutto con riferimento alle persone più fragili, che si vedono costrette a subire disagi non accettabili”.