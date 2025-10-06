Siracusa, disputa sull’aula per un bambino disabile. La dirigente dell’Archia: “noi ingiustamente penalizzati”

Prosegue la querelle tra l’istituto Giaracà e l’Archia di Siracusa sulla questione dell’aula “contesa” per garantire il diritto allo studio di un alunno con disabilità fisica.

Dopo la pubblicazione dell’articolo su SiracusaNews, arriva la replica della dirigente dell’XI I.C. “Archia” di Siracusa, Valeria Salvatrice Nicosia, che smentisce di aver ricevuto, nel 2024, una richiesta di scambio di aule da parte della dirigente del Giaracà.

La dirigente precisa:

“La dirigente del Giaracà nel settembre 2024 si è ritrovata con un surplus di iscrizioni (probabilmente per l’irresponsabile gestione precedente) pur non avendo aule a disposizione, ma non ha mai prospettato uno scambio di aule, inutile, infatti, visto che non avrebbe risolto il problema del soprannumero. Pertanto ha attuato una rotazione delle classi nei laboratori e negli spazi comuni a disposizione (palestra e auditorium). Soltanto nel 2025 il Giaracà ha formalizzato richiesta di restituzione di un’aula al piano terra, basandosi sul verbale del lontano 2006 di suddivisione del plesso a tre istituti scolastici, verbale che, però, indicava la destinazione al Giaracà di un’aula per gli insegnanti e non di un’aula didattica. Si negò l’aula didattica in quanto dopo i lavori di adeguamento edilizio effettuati dal Comune di Siracusa per il Covid, l’aula non esisteva più. Nella richiesta l’alunno con disabilità motoria non veniva in alcun modo menzionato.”

Resta il fatto che la classe dell’alunno con disabilità fisica, per diversi giorni, ha seguito le lezioni nell’androne dell’edificio, priva di un’aula.

Su questo punto, Nicosia riconosce i disagi per studenti e insegnanti, ma attribuisce le responsabilità all’istituto Giaracà:

“Il primo giorno di scuola, l’11 settembre, il Giaracà con prepotenza occupava un’aula del primo piano di pertinenza dell’Archia, forte di una disposizione dell’Amministrazione comunale, a firma dei dirigenti dei settori Edilizia Scolastica, Beni Demaniali e Patrimoniali e Politiche scolastiche, che appunto disponeva uno scambio di aule per la presenza di un alunno con disabilità motoria iscritto al Giaracà. La sottoscritta, avendo come sempre nel corso dell’estate provveduto ad organizzare al meglio l’avvio dell’anno scolastico, provvedendo ad eseguire anche lavori edilizi nel plesso Asbesta (lavori eseguiti anche grazie al contributo economico volontario dei genitori) che consentissero finalmente di riunire la scuola secondaria in un unico plesso dopo ben sette anni, negò l’aula, ma mise subito a disposizione del Giaracà le aule poste al piano terra del plesso Ardita o quelle addirittura del plesso centrale di via Monte Tosa. Se gli alunni del Giaracà hanno seguito le lezioni nell’androne, scrivendo con i quaderni sulle ginocchia, lo devono solo ed esclusivamente all’irresponsabilità di chi ha accettato più iscrizioni del dovuto e non si è organizzato in tempo per garantire una sistemazione adeguata alla classe in cui era inserito l’alunno con disabilità motorie, pur avendo potuto trovare con congruo anticipo soluzioni nel proprio plesso di via Gela (come più volte affermato dalla stessa dirigente del Giaracà e dai suoi docenti).”

La dirigente smentisce inoltre di aver ricevuto ripetuti solleciti dall’Amministrazione comunale:

“Nessun sollecito da parte del Comune, soltanto un incontro tardivo presso gli uffici di via Brenta con i vari interlocutori, incontro durante il quale sono state chiarite le difficoltà organizzative, i problemi di vigilanza delle classi per carenza di personale e i problemi di sicurezza del primo piano dell’edificio in questione legati al superamento del numero di capienza massima che ostacolavano lo scambio delle aule. In qualità di responsabile della sicurezza dell’intero plesso la sottoscritta ha ribadito la piena disponibilità ad accogliere una o più classi del Giaracà nel plesso Ardita. L’offerta è stata nuovamente rifiutata sia dal Giaracà sia dal Comune, che ha preferito ancora una volta penalizzare l’Istituto Archia, rinnovando la disposizione di scambio di aule. La sottoscritta ha ovviamente adempiuto, infatti la classe con l’alunno con disabilità motoria è ubicata già da tempo al piano terra, ma a quanto pare i problemi non sono stati del tutto risolti, se vi è ancora un’altra classe del Giaracà che vaga negli spazi condivisi (palestra ed auditorium) e gli alunni sono ancora costretti a studiare con i libri sulle ginocchia. Questa non è un’emergenza?”

Infine, in merito all’atto formale di protesta sulla mancata adesione ai progetti di ampliamento dell’offerta formativa territoriale, la dirigente chiarisce:

“Non era una circolare.”

E aggiunge: