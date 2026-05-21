Siracusa, disservizio idrico: alla Borgata un’autobotte per le famiglie

Per cercare di alleviare i disagi delle famiglie connessi all’improvvisa carenza idrica alla borgata Santa Lucia, ed in attesa delle risposte sollecitate all’attuale gestore del servizio idrico a Siracusa, questo pomeriggio un’autobotte della Protezione civile comunale stazionerà in via Isonzo.

​I continui problemi lamentati dai residenti, in coincidenza, per altro, con il passaggio dalla Siam ad Aretusacque, hanno portato il Comune a richiedere formalmente spiegazioni all’attuale gestore del servizio.

“A partire dalle 14.30 – spiega l’assessore Sergio Imbrò – il mezzo è a disposizione dei residenti in via Isonzo. Grazie all’impegno dei volontari delle associazioni di protezione civile, sarà possibile rifornire molte cisterne e serbatoi delle palazzine e delle abitazioni private. Chi vorrà, potrà fare scorta anche con le taniche, raggiungendo l’autobotte. Si tratta di acqua per uso sanitario e quindi non potabile. Il servizio sarà garantito fino alle ore 18 ma l’assessorato continua a monitorare la situazione ed è pronto intervenire nuovamente in aiuto agli abitanti della Borgata”.