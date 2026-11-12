Siracusa, dissuasori in vicolo III alla Mastrarua

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Nuovi dissuasori in vicolo III alla Mastrarua, nel centro storico di Ortigia. Il Comune di Siracusa ha disposto l’installazione dei dispositivi in corrispondenza delle intersezioni con via Vittorio Veneto e con il lungomare di Levante Elio Vittorini.

L’intervento prevede il posizionamento dei dissuasori ai due estremi del vicolo, con l’obiettivo di regolamentare la circolazione veicolare nell’area ed evitare l’ingresso di auto e soprattutto moto. Sarà il personale della ditta incaricata dall’amministrazione comunale a provvedere all’installazione dei dispositivi e alla predisposizione della segnaletica stradale prevista.

Le nuove disposizioni diventeranno operative soltanto dopo la posa della segnaletica che renderà effettive le modifiche alla viabilità.