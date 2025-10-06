Siracusa, distacco dell’intonaco al “Federico II”. GD: “bisogna investire di più sulle scuole”

“Il grave episodio avvenuto nei giorni scorsi presso l’Istituto Alberghiero “Federico II” di Siracusa, dove il distacco di intonaco e calcinacci dal soffitto dell’androne principale ha reso necessaria la chiusura immediata della scuola, non può essere considerato un caso isolato né liquidato come una semplice fatalità”.

Così in una nota i Giovani democratici del Pd di Siracusa commentano il fatto avvenuto nei giorni scorsi.

“Il crollo è avvenuto nelle prime ore della mattina, quando l’edificio non era ancora pienamente frequentato: per pura fortuna, la maggior parte degli studenti si trovava fuori dalla scuola per partecipare a una manifestazione cittadina. Non è accettabile che studentesse, studenti, docenti e personale ATA debbano quotidianamente frequentare luoghi che dovrebbero essere spazi di crescita e formazione, ma che troppo spesso si trasformano in potenziali pericoli. Quello avvenuto al “Federico II” è un ennesimo e pericolosissimo campanello d’allarme che non può essere ancora ignorato. La situazione dell’edilizia scolastica nella provincia di Siracusa è nota da tempo: molti istituti versano in condizioni di degrado e incuria e gli interventi si limitano spesso a soluzioni tampone. È indispensabile un cambio di passo. Non bastano chiusure precauzionali o risposte emergenziali: serve un piano straordinario di manutenzione e riqualificazione dell’intero patrimonio scolastico provinciale, che metta al centro la sicurezza attraverso controlli costanti, prevenzione e investimenti strutturali”.

“Chiediamo con forza che si investano risorse strutturali nella scuola per garantire sicurezza alle nuove generazioni e per restituire dignità a un settore troppo spesso trascurato. – dichiara Giulia Martorano, Segretaria provinciale GD Siracusa – Non possiamo vivere nel terrore che episodi simili si ripetano né, tantomeno, affidarci alla fortuna: la sicurezza degli studenti deve essere una certezza, non un privilegio. Esprimiamo piena solidarietà alla comunità scolastica del “Federico II”, che oggi ha deciso di protestare per chiedere una scuola più sicura. La mobilitazione delle studentesse e degli studenti è un atto di responsabilità e coraggio, che non deve rimanere inascoltato.”