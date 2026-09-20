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Siracusa, distacco di calcinacci al cimitero
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«Volevo segnalare la situazione del cimitero considerando che vado tutte le settimane ed è da più di un mese che trovo questa vergognosa situazione»un lettore, via WhatsApp
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