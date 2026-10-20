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Siracusa, divano abbandonato in via Pitia

Divano abbandonato via Pitia

Un lettore tramite whatsapp ci segnala:

Via Pitia al numero civico 45, sono senza parole, mai vista una cosa simile in una strada così frequentata. Grazie per l’eventuale segnalazione che vorrete fare sul vostro portale social. Un cordiale saluto.

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