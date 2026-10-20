giovedì 22 ottobre
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Siracusa, divano abbandonato in via Pitia
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Un lettore tramite whatsapp ci segnala:
Via Pitia al numero civico 45, sono senza parole, mai vista una cosa simile in una strada così frequentata. Grazie per l’eventuale segnalazione che vorrete fare sul vostro portale social. Un cordiale saluto.
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