Siracusa diventa capitale del calciomercato: arriva “Calciomercato – L’Originale”

Siracusa si prepara a ospitare un evento di grande richiamo mediatico e sportivo: dal 25 al 29 agosto 2025 sarà palcoscenico di “Calciomercato – L’Originale”, il celebre format televisivo di Sky Sport condotto da Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio, Fayna e l’intera squadra di talent e opinionisti.

L’iniziativa è promossa dal Siracusa Calcio 1924 e dal Comune di Siracusa, che insieme hanno voluto portare in città l’ultima e più calda settimana di trattative del mercato estivo, trasformando il centro storico in una vera e propria arena a cielo aperto.





Il Main Stage sarà allestito in Riva della Posta, da dove saranno trasmesse le dirette televisive. L’accesso sarà gratuito, fino a esaurimento posti, permettendo così a cittadini e turisti di assistere dal vivo a uno degli appuntamenti più seguiti dagli appassionati di calcio.

Per Siracusa si tratta di una vetrina nazionale di grande prestigio, che unisce sport, spettacolo e promozione del territorio.