Siracusa, divieti di sosta per processione diventano permanenti. Buccheri: “chiarimenti”

Attualità · Viabilità

Un divieto di sosta previsto per una processione religiosa che, almeno secondo la segnaletica installata, sembrerebbe trasformarsi in un provvedimento permanente, valido 24 ore su 24 e sette giorni su sette. È quanto denuncia il consigliere comunale di Siracusa Andrea Buccheri, che segnala alcune anomalie tra corso Timoleonte, via degli Orti di San Giorgio e via Carso, dove i cartelli collocati in occasione della processione del 15 novembre avrebbero generato confusione tra residenti e commercianti.

“Quanto accaduto in corso Timoleonte nello scorso fine settimana ha dell’incredibile – afferma Buccheri -. Un divieto di sosta temporaneo che diventa definitivo. L’ordinanza che regola il provvedimento è chiara, mentre i segnali apposti lo sono decisamente meno e hanno creato preoccupazione tra residenti ed esercenti delle attività commerciali”.

Il problema, secondo il consigliere, nasce dalla discordanza tra quanto previsto dall’ordinanza, che avrebbe disposto limitazioni alla sosta esclusivamente in occasione della processione, e le indicazioni riportate sui cartelli stradali, dai quali emergerebbe invece un divieto assoluto con rimozione forzata, senza limitazioni di giorni e orari.

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Una situazione che si aggiunge alle criticità già segnalate nella zona di corso Timoleonte, dove Buccheri richiama anche il fenomeno dei bivacchi e degli accampamenti notturni.

Ma le anomalie non riguarderebbero soltanto questa strada. Segnalazioni analoghe interesserebbero anche via degli Orti di San Giorgio e via Carso, dove la segnaletica installata per la manifestazione religiosa indicherebbe un divieto di sosta permanente, nonostante la natura temporanea del provvedimento.

A rendere ancora più singolare la vicenda sarebbe un ulteriore dettaglio: sui cartelli comparirebbe il riferimento all’ordinanza numero 3 del 2026, che, secondo Buccheri, non riguarderebbe le strade interessate ma una diversa questione relativa al canale San Giorgio.

“Anche qui i residenti non sanno dove parcheggiare le proprie auto – sottolinea il consigliere -. La segnaletica riporta un’ordinanza che non riguarda affatto queste vie. Si tratta di un’omonimia o di un errore? È una situazione che deve essere chiarita al più presto”.

Buccheri riferisce di avere già trasmesso una nota al settore Mobilità e Trasporti del Comune di Siracusa per chiedere chiarimenti e un intervento sulla segnaletica. Oggi, inoltre, ha annunciato che si recherà personalmente negli uffici comunali di via Elorina per segnalare le criticità riscontrate.