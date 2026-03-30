Siracusa, divieto di sosta notturno tra corso Umberto e piazzale Marconi per pulizia straordinaria

Nelle prime ore di mercoledì prossimo (1 aprile), dalle ore 3 alle 8,30, sarà vietato parcheggiare nei due lati di corso Umberto per consentire un intervento straordinario di bonifica e pulizia. Nelle medesime ore sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione obbligatoria dei mezzi.

Lo stesso cosa accadrà in tutta l’area di piazzale Guglielmo Marconi la notte successiva, sempre dalle 3 alle 8,30.

Inoltre, dall’1 all’8 aprile, dalle ore 5 alle 9, il tratto di via Po compreso tra via Tevere e corso Gelone, sarà vietato al transito e alla sosta dei mezzi (con rimozione obbligatoria) per consentire il carico e lo scarico di materiali da un palazzo in ristrutturazione.