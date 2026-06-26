Siracusa, Doggy Park di Scala Greca. Russo: “una proposta per trasformarlo in un modello di cittadinanza attiva”

“Il Doggy Park di viale Scala Greca può diventare molto più di un’area dedicata ai cani: può trasformarsi in un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini”. Così Salvatore Russo, a nome del gruppo di Lavoro Tutela diritti e benessere degli animali Alternativa Libera Siracusa
Russo annuncia che presenterà all’Amministrazione comunale una “proposta per l’attivazione di un Patto di Collaborazione che consenta di affidare, attraverso un avviso pubblico, la gestione ordinaria dell’area ad un’associazione del territorio, garantendo una manutenzione costante, il decoro e la piena fruibilità del parco.
L’obiettivo è semplice: non intervenire soltanto quando emergono problemi, ma costruire un modello stabile di cura dei beni comuni attraverso la partecipazione della comunità.
La proposta prevede inoltre che l’associazione possa coordinare, insieme al Comune, i cittadini impegnati nel Baratto Amministrativo, permettendo a coloro che ne hanno diritto di svolgere attività socialmente utili per compensare, nei limiti previsti dalla legge e dai regolamenti comunali, parte dei propri debiti verso l’Ente.”
Ma il progetto guarda ancora più avanti.
Russo propone “che il Consiglio comunale valuti una modifica del Regolamento TARI per introdurre forme di premialità legate alla cittadinanza attiva.
In particolare: prevedere, per i cittadini in condizioni di disagio economico accertato dagli uffici competenti, la possibilità di ottenere agevolazioni o esenzioni dalla TARI attraverso lo svolgimento di lavori socialmente utili; riconoscere ai contribuenti regolarmente in regola con il pagamento della TARI riduzioni o bonus tariffari qualora partecipino ad attività certificate di manutenzione, tutela del verde pubblico, pulizia dei quartieri, cura dei parchi e degli spazi comuni. Chi dedica tempo alla città deve poter vedere riconosciuto il proprio impegno.
Si tratta di una proposta che coniuga solidarietà, partecipazione, sostenibilità e responsabilità civica, trasformando il cittadino da semplice fruitore dei servizi pubblici a protagonista della cura del bene comune.
Il Doggy Park può rappresentare il progetto pilota di un modello destinato ad estendersi ad altre aree verdi, alle spiagge, ai giardini pubblici e agli spazi comuni della nostra città.
Una Siracusa più bella, più pulita e più partecipata si costruisce coinvolgendo direttamente i cittadini e valorizzando il prezioso contributo delle associazioni.
Questa è la direzione che intendiamo proporre: meno assistenzialismo, più partecipazione; meno interventi straordinari, più cura quotidiana del patrimonio pubblico.”
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