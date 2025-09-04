Siracusa, domani a Cassibile la cerimonia di onore ai caduti di guerra

Si svolgerà domani 5 settembre dalle 18 la cerimonia di onore ai caduti di guerra, prevista tra le iniziative organizzate in occasione dell’82° anniversario della firma dell’Armistizio di Cassibile.

L’appuntamento è alle 18 in piazza della Parrocchia nei pressi del monumento ai caduti recentemente restaurato dall’artista Antonio Leone.





Nell’occasione ci saranno gli onori militari ai caduti di guerra con posa della corona al cippo e momenti commemorativi con le rappresentanze militari, delle associazioni combattentistiche, autorità civili militari e religiose, la presenza straordinaria dei Marines americani di stanza a Sigonella e della banda musicale Città di Siracusa.

La finalità della iniziativa è educativa e formativa per le nuove generazioni in quanto promuovono il ricordo di un periodo storico molto complesso e drammatico per il genere umano. L’associazione Kakiparis e la Lamba Doria con questo impegno danno la possibilità di riflettere sul passato per poter progettare un futuro migliore.