Siracusa, domani ai Cappuccini il concerto “Amor, quando si fugge allor si trova”

La stagione 2025 dell’Orchestra Barocca Siciliana, sostenuta dal Ministero della Cultura e dalla Regione Siciliana con il patrocinio del Comune di Siracusa, prosegue con un appuntamento straordinario: la prima esecuzione moderna di Amor quando si fugge, allor si trova, opera d’esordio del genio palermitano Alessandro Scarlatti, composta nel 1678 all’età di diciotto anni. L’evento si svolgerà domani, mercoledì 3 settembre a Siracusa alle ore 20.30, al Chiostro dei Cappuccini.

Un ritrovamento che ridefinisce la cronologia del melodramma italiano e restituisce al pubblico contemporaneo un tesoro musicale dimenticato. Custodita nel prestigioso fondo Chigi della Biblioteca Apostolica Vaticana, la partitura giaceva anonima e senza titolo da secoli. Gli studi rivoluzionari di Arnaldo Morelli e le ricerche di Valeria De Lucca hanno finalmente svelato l’identità dell’autore e collocato l’opera nel 1678, strappando il primato cronologico alla celebre “Gl’equivoci nel sembiante”.





La trama si snoda tra le eleganti dimore di Frascati, dove due coppie di fratelli intrecciano destini e passioni. I nobili siciliani Lindora e Almidero, profughi dalla rivolta messinese del 1677, trovano rifugio presso i tuscolani Leonora e Orismondo. Colpi di fulmine, malintesi e situazioni esilaranti si alternano fino al trionfo dell’amore, mentre i servitori Fiorello e Silverio condiscono ogni scena con la loro verve comica. Il debutto mondiale vedrà protagonisti: Cyntia Franchini (Lindora) Roberto Manuel Zangari (Almidero) Silvia Vavassori (Leonora) Marco Faversani (Orismondo) Giorgia Tornatore (Fiorello) Salvo Fresta (Silverio). L’Orchestra Barocca Siciliana sarà diretta dal maestro Claudio Astronio. Danilo Coppola firma regia, scenografia e costumi.