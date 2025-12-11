Siracusa, domani al Gargallo si inaugura la mostra fotografica “Synécheia: oltre la continuità”

Ci sono luoghi, in ciascuna città, che custodiscono memoria, cultura e riconoscibilità collettiva funzionando da punti di riferimento emotivi e sociali e contribuendo alla costruzione del senso di appartenenza e di comunità. Questi luoghi identitari favoriscono la continuità tra passato e presente e valorizzarli significa quindi tutelarne la storia. A Siracusa, in Ortigia, uno di essi è l’ex Liceo Gargallo che, grazie al Comune di Siracusa e all’assessorato alle Politiche Culturali, è stato scelto dall’associazione Culturale Morphosis quale contenitore capace di valorizzare e integrare il progetto “Synécheia: oltre la continuità”.

Synécheia è un concetto tanto pragmatico quanto filosofico ed indica il fluire ininterrotto di un processo, la connessione tra passato e futuro attraverso il presente, la persistenza dell’identità, il seguito di una storia. La scelta dei curatori Giancarlo Germanà, Mario Lentini ed Elèna Privitera è ricaduta sul medium fotografico per celebrare il ventennale della iscrizione di Siracusa e necropoli rupestre di Pantalica alla World Heritage List dell’UNESCO. La fotografia era un tempo strumento tecnico e scientifico usato per indagare la realtà ma, man mano, così come l’arte, si è liberata dall’obbligo di imitarla.

In mostra: Piero Catarraso, indagatore della photo-street in giro per l’Europa a partire dalla sua Berlino, su pellicola senza pose e senza ripetizioni; Carmelo Privitera che nell’era del digitale è un ricercatore della sicilianità attraverso l’obiettivo nudo e crudo di una analogica Polaroid 660 autofocus; i siracusani Ivano Gozzo e Mario Lentini che vedono la millenaria e irripetibile unicità della propria città attraverso visioni digitali, poetico e cromatico il primo, indagatore del brutalismo e monumentale il secondo.

La mostra fotografica sarà aperta tutti i giorni nella sede dell’ex liceo Gargallo, a partire da venerdì 12 Dicembre sino a domenica 28 Dicembre 2025 (chiuso i Lunedì e i festivi 24-25-26 Dicembre) dalle 10 alle 12:3o e dalle 16:30 alle 20 con ingresso gratuito. L’iniziativa è stata patrocinata dalla Regione Siciliana Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, dalla Presidenza ARS, dal Comune di Siracusa e dall’Assessorato dalle Politiche Culturali, dall’UNESCO ventennale Siracusa-Pantalica. Il progetto, che prevede una pubblicazione corposa a Gennaio 2026, è stato reso possibile grazie ad uno specifico emendamento in sede di variazione di bilancio 2025 dal Consigliere comunale di Insieme, Ivan Scimonelli.