Siracusa, domani allerta rossa per il maltempo: chiuse scuole, asili, parchi e impianti sportivi

Allerta rossa in Sicilia per il maltempo: lo comunica la Protezione civile sottolineando che persistono piogge, temporali e forti raffiche di vento nel Sud Italia. Il profondo minimo barico, attualmente presente a est dell’isola di Malta, tende, come annunciato nell’avviso meteo di ieri, a risalire verso le coste ioniche di Sicilia e Calabria meridionale, determinando una nuova fase di maltempo nel Sud Italia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende il precedente, ancora in corso di validità.

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, venerdì 29 ottobre, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Calabria, in particolare sui settori meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 29 ottobre, allerta “rossa” su parte della Sicilia, allerta “arancione” sui settori meridionali della Calabria e su settori della Sicilia e allerta gialla sulle restanti aree della Sicilia e sulle zone centrali della Calabria.

Visto il perdurare del maltempo e vista l’allerta rossa per domani, venerdì 29 ottobre, il sindaco con apposita ordinanza ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Nello stesso documento, come altre misure di prevenzione è inoltre prevista la chiusura delle attività mercatali, degli impianti sportivi pubblici e privati, dei parchi pubblici – compreso il Parco Archeologico della Neapolis. Disposta anche la chiusura del Castello Maniace, del Cimitero comunale e degli asili nido pubblici e privati. Vige, inoltre, il divieto di effettuare attività collettive all’aria aperta.

Domani, venerdì 29 ottobre, gli uffici regionali delle province di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa resteranno chiusi. Lo ha disposto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a seguito del permanere dello stato di allarme per rischio idrogeologico. Il provvedimento adottato è finalizzato a ridurre la mobilità nelle aree fortemente a rischio e l’esposizione dei cittadini al pericolo. Si punta anche a facilitare l’eventuale movimento dei mezzi di soccorso, in caso di necessità. Per la sola provincia di Catania si tratta di una proroga di ventiquattrore, essendo già stato adottato il provvedimento di chiusura per due giorni, il 27 e 28. Resteranno aperti solamente gli uffici regionali che erogano servizi pubblici essenziali ed esattamente: i servizi della Protezione civile, tutti i presidi ospedalieri, le strutture sanitarie, gli Uffici del Genio civile, gli Ispettorati ripartimentali delle foreste.