Siracusa, domani consiglio comunale con 5 punti in discussione

Due mozioni, un ordine del giorno e due proposte su debiti fuori bilancio sono i provvedimenti che impegneranno il consiglio comunale di Siracusa nella prossima seduta, convocata dal presidente ,Alessandro Di Mauro, per domani (19 maggio) alle 9,30.
Le due mozioni portano la firma, rispettivamente, di Ivan Scimonelli e di Martina Gallitto. La prima riguarda la progettazione e la programmazione di un centro direzionale comunale; la seconda, l’istituzione di uno Sportello di ascolto psicologico nelle scuole secondarie di primo grado del Comune.
Con l’ordine del giorno, presentato dal gruppo del Partito democratico (Sara Zappula, Massimo Milazzo e Angelo Greo), si parlerà poi di minori stranieri non accompagnati.
Infine, con un avviso di convocazione aggiuntivo comunicato stamattina, sono stati inseriti i riconoscimenti di due debiti fuori bilancio per spese legali: il primo si riferisce a 37 sentenze del giudice di pace per verbali emessi dalla Polizia municipale, per un totale di 15 mila 400 euro; il secondo riguarda 22 contenziosi sollevati davanti ai dei giudici tributari di primo e secondo grado, per un totale di 26 mila 800 euro.
Per entrambi i casi, i soldi saranno prelevati da capitoli di spesa dedicati e dovrà essere modificiato il bilancio di previsione 2026-2028.
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