Siracusa, domani consiglio comunale con 5 punti in discussione

Due proposte di natura finanziaria e tre provvedimenti di iniziativa consiliare costituiscono l’ordine del giorno del consiglio comunale convocato dal presidente Alessandro Di Mauro per domani (31 marzo) alle 15,30.

Il primo punto in discussione sarà una mozione a firma di Sergio Bonafede che punta al rafforzamento del servizio di verde pubblico prevedendo l’assunzione di un agronomo, figura fino a oggi mancante nella dotazione organica del Comune.

Poi si passerà a trattare un atto di indirizzo con il quale la commissione Lavori pubblici propone all’Amministrazione la realizzazione di una rampa di collegamento tra riviera Dionisio il Grande e riva Porto Lachio con relativo finanziamento.

La prima proposta di deliberazione è quella presentata dal settore Transizione energetica per riconoscimento di un debito fuori bilancio di 1 milione 141 mila euro a favore della Edison, Si tratta però di una provvedimento per l’accantonamento cautelativo della somma poiché è ancora aperto un contenzioso tra il Comune e l’azienda. L’Edison vanta un credito complessivo di 3,2 milioni di euro per gestione e manutenzioni nel periodo che va da marzo 2020 ad agosto 2022. Di questi, 2 milioni 100 mila euro sono già stati previsti in bilancio; la parte rimanente, oggetto della proposta di delibera, saranno prelevati dal Fondo contenziosi.

A seguire sarà discusso un altro atto di indirizzo, presentato dalla commissione Ambiente, stavolta sulla realizzazione di solarium alla Tonnara di santa Panagia e a Ognina.

Ultimo punto all’ordine del giorno è una variazione di bilancio da 1,9 milioni per il pagamento degli aumenti spettanti ai personale comunale per effetto del recente rinnovo del contratto nazionale.