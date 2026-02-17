Siracusa, domani Consiglio comunale con cinque punti in discussione

Ex idroscalo di via Elorina, salute mentale e sicurezza dei plessi scolastici tra gli argomenti che saranno affrontati dal consiglio comunale convocato per domani alle 17,30 dal presidente Alessandro Di Mauro.
Si comincerà con una proposta del settore Patrimonio sulla cessazione anticipata, senza oneri per il Comune, della concessione dell’area tra le vie Diaz e dell’Arsenale occupata da una distributore di carburante ormai chiuso.
Seguiranno: un atto di indirizzo presentato dal gruppo del Partito democratico sull’area dell’ex idroscalo di competenza dall’Aeronautica Militare; una mozione di Fratelli d’Italia per l’intitolazione di una scuola o un parco al piccolo Giuseppe Di Matteo ucciso dalla mafia; una mozione del Pd su “Rete, coordinamento e iniziative sulla salute mentale”; un ordine del giorno di Leandro Marino su “Condizioni degli edifici scolastici comunali, verifiche di sicurezza, stato delle certificazioni e adozione di un piano straordinario per la messa in sicurezza delle scuole cittadine”.
