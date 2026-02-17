Ultime news

1 minuto di lettura
Alle 17,30

Siracusa, domani Consiglio comunale con cinque punti in discussione

​Si comincerà con una proposta del settore Patrimonio sulla cessazione anticipata, senza oneri per il Comune, della concessione dell’area tra le vie Diaz e dell’Arsenale occupata da una distributore di carburante ormai chiuso

​Si comincerà con una proposta del settore Patrimonio sulla cessazione anticipata, senza oneri per il Comune, della concessione dell’area tra le vie Diaz e dell’Arsenale occupata da una distributore di carburante ormai chiuso

1 minuto di lettura

Ex idroscalo di via Elorina, salute mentale e sicurezza dei plessi scolastici tra gli argomenti che saranno affrontati dal consiglio comunale convocato per domani alle 17,30 dal presidente Alessandro Di Mauro.

​Si comincerà con una proposta del settore Patrimonio sulla cessazione anticipata, senza oneri per il Comune, della concessione dell’area tra le vie Diaz e dell’Arsenale occupata da una distributore di carburante ormai chiuso.

Seguiranno: un atto di indirizzo presentato dal gruppo del Partito democratico sull’area dell’ex idroscalo di competenza dall’Aeronautica Militare; una mozione di Fratelli d’Italia per l’intitolazione di una scuola o un parco al piccolo Giuseppe Di Matteo ucciso dalla mafia; una mozione del Pd su “Rete, coordinamento e iniziative sulla salute mentale”; un ordine del giorno di Leandro Marino su “Condizioni degli edifici scolastici comunali, verifiche di sicurezza, stato delle certificazioni e adozione di un piano straordinario per la messa in sicurezza delle scuole cittadine”.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo

© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni

Le notizie più lette di oggi