Siracusa, domani gazebo informativo di Fratelli d’Italia

Domani dalle 17 alle 20, Fratelli d’Italia sarà presente con un gazebo informativo in largo XXV Luglio (Tempio di Apollo) a Siracusa.

Sarà un momento di incontro e confronto con i cittadini e i simpatizzanti, che potranno ricevere informazioni sulle attività del partito a livello nazionale e cittadino, nonché sulle iniziative politiche in corso sul territorio.

All’appuntamento prenderanno parte Luca Cannata, deputato nazionale, il coordinatore provinciale Salvo Coletta, il coordinatore cittadino e consigliere comunale Paolo Romano, il consigliere comunale Paolo Cavallaro,

oltre ai dirigenti locali e provinciali del partito e agli iscritti.