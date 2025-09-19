La salute nel centrodestra, le sfide elettorali, il lavoro all'Ars e non solo

Largo XXV Luglio

Siracusa, domani gazebo informativo di Fratelli d’Italia

Domani dalle 17 alle 20, Fratelli d’Italia sarà presente con un gazebo informativo in largo XXV Luglio (Tempio di Apollo) a Siracusa.

Sarà un momento di incontro e confronto con i cittadini e i simpatizzanti, che potranno ricevere informazioni sulle attività del partito a livello nazionale e cittadino, nonché sulle iniziative politiche in corso sul territorio.

All’appuntamento prenderanno parte Luca Cannata, deputato nazionale,  il coordinatore provinciale Salvo Coletta, il coordinatore cittadino e consigliere comunale Paolo Romano, il consigliere comunale Paolo Cavallaro,
oltre ai dirigenti locali e provinciali del partito e agli iscritti.

 


