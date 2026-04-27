Siracusa, domani in aula 17 interrogazioni: 9 del Pd e 8 di Fratelli d’Italia

Nove interrogazioni del Partito democratico e otto di Fratelli d’Italia animeranno la seduta, interamente dedicata al question time, convocata dal presidente del consiglio comunale, Alessandro Di Mauro, per domani (28 aprile) alle 10.

Quelle del Pd (sottoscritte da Massimo Milazzo, Sara Zappulla e Angelo Greco) riguardano: la riattivazione del corso della scuola di musica in collaborazione con l’Asam; le condizioni e i progetti di gestione del parco di Bosco Minniti; gli effetti delle agevolazioni fiscali attivate per le attività economiche della Borgata; la presenza di mezzi in transito e sosta alla Marina e nella piazza d’armi del Castello Maniace; lo stato delle case popolari del Comune e il numero degli assegnatari; la destinazione delle somme assegnate per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori; fondi del Pnrr a rischio di restituzione; condizioni delle strade cittadine; attività per la prevenzione degli incendi.

I consiglieri di FdI, Paolo Cavallaro e Paolo Romano, interrogano l’amministrazione su: il montaggio e la gestione dei solarium e la sicurezza delle spiagge libere; la mancata realizzazione del percorso pedonale di via Delfica e via Lo Bello; la presenza di una discarica abusiva in via Elorina; la mancata selezione per il nuovo comandante della Polizia municipale; la non attuazione degli atti di indirizzo politico del consiglio comunale; i contributi erogati per il decoro urbano e le sanzioni previste; la pulizia delle spiagge e la partecipazione agli avvisi del Regione per il miglioramento dei servizi; gli interventi in via Regia Corte per illuminazione, aree di sosta e spazio gioco per bambini.