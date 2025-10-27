Ultime news

Siracusa, domani in aula regolamenti e celebrazioni Camilleri e Fava

Sarà prevalentemente dedicato ai regolamenti comunali il consiglio convocato, dal presidente Alessandro Di Mauro, per martedì prossimo (28 ottobre) alle ore 18.

Secondo quanto previsto dall’ordine del giorno, si discuterà: di un’integrazione al regolamento si centri anziani; di una modifica all’articolo 56 del Canone unico patrimoniale (suolo pubblico) e dell’approvazione del regolamento sulla Consulta per le persone con disabilità.


