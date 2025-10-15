Siracusa, domani in consiglio comunale due mozioni e due debiti fuori bilancio

Consiglieri comunali in aula domani alle 18 per discutere di due proposte dell’Amministrazione e di due mozioni.

L’ordine del giorno stilato dal presidente Alessandro Di Mauro sulla scorta delle indicazioni della conferenza dei capigruppo, prevede due debiti fuori bilancio e due mozioni. Il primo debito, da 2.658 euro, riguarda l’esito di una sentenza pronunciata dal tribunale su un’unione di fatto che il Comune non aveva voluto riconoscere perché uno dei due richiedenti non aveva ancora un permesso di soggiorno definitivo; il secondo, da 2.560 euro, si riferisce al compenso riconosciuto al commissario ad acta nominato dalla Regione per la revisione della pianta organica delle farmacie.

Quanto alle mozioni, porta la firma di Damiano De Simone quella che impegna il sindaco e la Giunta a sottoscrivere una convenzione, con il competente dipartimento del Governo affinché le persone titolari della Carta europea della disabilità, e i loro accompagnatori, possano avere accesso gratuito o prioritario agli spazi comunali e lle mostre temporanee. La seconda, primo firmatario Leandro Marino, punta a devolvere alle famiglie di bambini affetti da “grave malattia oncologica” tre gettoni di presenza dei consigliere comuni e un valore pari dalle indennità di sindaco, vice sindaco, assessori, presidente e vice presidente del consiglio comunale.