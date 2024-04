Siracusa, domani in via Lazio le “Olimpiadi di quartiere”

Prosegue con un nuovo appuntamento l’iniziativa di riqualificazione della struttura di via Lazio, intitolata a Giorgio Di Bari e promossa dal Pci di Siracusa. Domani i volontari si ritroveranno nell’area sportiva dalle 15.30 alle 18 per dare vita alle “Olimpiadi di quartiere”

“Piccoli passi – spiegano dal Pci che promuove l’iniziativa – per riavviare, all’interno di questa struttura abbandonata e devastata, una scuola di vita, giocando e facendo piccole attività di pulizia.”

Prevista la Gincana della Pace, nella quale i concorrenti anche i più piccini affronteranno il percorso in bici portando con una mano la bandiera della Pace. Previsti anche tornei di ping pong, freccette, tiro a canestro ed altri giochi per socializzare e trascorrere un pomeriggio in armonia.

“Continuiamo a sollecitare l’amministrazione – concludono i promotori – a mettere in campo politiche attive per le periferie. Ringraziamo i giovanissimi del quartiere, gli scout, la cittadinanza per l’esempio che da settimane continuano a mettere in campo.”