Siracusa, domani la cittadinanza onoraria al sacerdote veneziano Renzo Scarpa

Sarà conferita domani (11 dicembre) la cittadinanza onoraria a don Renzo Scarpa, ex parroco della chiesa dei Santi Geremia e Lucia a Venezia, per il ruolo svolto nel 2004 in occasione del ritorno a Siracusa del corpo della Patrona, avvenuto a 1.700 anni esatti dal martirio. All’epoca, le Chiese della due città erano guidate dall’arcivescovo Giuseppe Costanzo, a Siracusa, e dal patriarca Angelo Scola, a Venezia.

Il riconoscimento è stato concesso dal consiglio comunale lo scorso 28 agosto, con voto unanime. La proposta era stata formalizzata su richiesta di 5 capigruppo che avevano fatto propria l’iniziativa di un cittadino.

La cerimonia si svolgerà alle 10 nella sala consiliare “Elio Vittorini”, al quarto piano di Palazzo Vermexio. Alla presenza del consiglio comunale convocato in seduta straordinaria e presieduto da Alessandro Di Mauro, sarà il sindaco Francesco Italia a consegnare la pergamena che attesta l’iscrizione simbolica di Renzo Scarpa tra la popolazione della città.

Tra le motivazioni previste per il conferimento della cittadinanza onoraria, c’è anche l’essersi distinti con iniziative in favore dei siracusani.