Attualità · Lettura

Domani pomeriggio la presentazione del libro “Ladri di Antichità II. Il mercato clandestino di reperti archeologici e di opere d’arte in Italia: traffici illeciti e leciti recuperi”.

Alle ore 18:00 al Museo “Paolo Orsi” di Siracusa ci saranno il direttore ad interim del Parco Archelogico e Paesaggistico, Antonino Lutri, l’archeologo e direttore scientifico del Ventennale Unesco Siracusa, Lorenzo Guzzardi, insieme alle curatrici del libro: le archeologhe Simona Modeo, vicepresidente regionale di SiciliAntica, e Serena Raffiotta.

Saranno anticipati i contenuti del volume: i casi di studio legati a scavi clandestini, i saccheggi e le falsificazioni di opere d’arte; le dinamiche complesse del collezionismo e del mercato antiquario; e infine le azioni concrete di contrasto, tutela e recupero del nostro patrimonio artistico. Nel libro si parla anche dei due Messina Denaro, padre e figlio; della sottrazione di un dipinto di Caravaggio dall’Oratorio di San Lorenzo a Palermo e delle devastazioni subite da numerose aree

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

archeologiche siciliane: da Montagna di Marzo, vicino Piazza Armerina, fino a Lentini, una delle aree più colpite dagli scavi calndestini negli anni ’70-’90. Infine, lo straordinario lavoro dei “Carabinieri dell’Arte”: il Nucleo Tutela del Patrimonio, eccellenza italiana dal 1969.