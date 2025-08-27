Siracusa, domani la presentazione del libro “Sarah. Il delitto di Avetrana tra verità e bugie”

Appuntamento culturale domani, alle 18.30 al Circolo Unione di Siracusa, con la presentazione del libro “Sarah. Il delitto di Avetrana tra verità e bugie” di Ilenia Petracalvina.
L’autrice, giornalista e scrittrice, ripercorre uno dei casi di cronaca nera più noti degli ultimi anni, analizzando retroscena, testimonianze e contraddizioni emerse nel tempo attorno alla vicenda di Sarah Scazzi.
A dialogare con lei sarà il giornalista Gaetano Scariolo, che condurrà la conversazione con l’obiettivo di approfondire i contenuti dell’opera e stimolare il dibattito con il pubblico.
