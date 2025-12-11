Siracusa, domani la presentazione della nuova app per avere “La Cassa Edile in tasca”

Sarà presentata ufficialmente il 12 dicembre alle 9, nella sede della Cassa Edile di Siracusa, la nuova app dedicata alle imprese del settore edile. Un progetto innovativo, richiesto e promosso dalla stessa Cassa Edile due anni fa, che rappresenta oggi un importante passo avanti nella digitalizzazione dei servizi e nel rapporto con le aziende del territorio.

L’app nasce infatti da un’esigenza concreta: mentre gli operai disponevano già da tempo di un’app per consultare la propria posizione, non esisteva ancora uno strumento equivalente pensato per le imprese, comprese le microimprese, che costituiscono il 90% di quelle che operano. Da qui l’idea di sviluppare un servizio che permettesse alle aziende di avere “la Cassa Edile in tasca”.

Dopo due anni di lavoro, richieste formali e confronto tecnico, l’obiettivo è stato finalmente raggiunto. La Cassa Edile di Siracusa sarà la prima in Italia a presentare l’app a livello nazionale, un motivo di orgoglio per l’ente, che ha creduto fortemente nel progetto.

Cosa permetterà di fare la nuova app?

La nuova applicazione offrirà alle imprese un accesso rapido, intuitivo e completo alla propria posizione della Cassa Edile. Tra le funzionalità principali:

-Consultare in tempo reale la situazione delle denunce presentate e verificarne lo stato (versate o non versate).

-Generare automaticamente il bollettino di pagamento delle denunce mensili.

-Verificare debiti e crediti, comprese eventuali liquidazioni a loro favore.

-Visualizzare informazioni relative a strumenti economici, malattia, rimborsi erogati periodicamente alle imprese virtuose.

-Accedere allo storico dei DURC e controllare quelli emessi o da richiedere.

-Collegarsi direttamente a EdilConnect, il portale lanciato a novembre 2021 che centralizza numerosi servizi dedicati al settore.

Un sistema completo che offrirà alle aziende una gestione più efficiente, immediata e trasparente della propria posizione amministrativa.