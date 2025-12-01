Ultime news

1 minuto di lettura
Obs

Siracusa, domani la presentazione della stagione 2026 dell’Orchestra Barocca Siciliana

Il programma dettagliato, la presentazione dei numerosi ospiti che renderanno questa stagione unica, gli eventi che saranno abbinati al cartellone – compreso quello dedicato alle scuole - e il CineMusicFest

Il programma dettagliato, la presentazione dei numerosi ospiti che renderanno questa stagione unica, gli eventi che saranno abbinati al cartellone – compreso quello dedicato alle scuole - e il CineMusicFest

1 minuto di lettura

Domani alle 10, all’Urban Center- via Nino Bixio – sarà presentata la stagione 2026 dell’Orchestra Barocca Siciliana. “Un anno davvero speciale – ricorda il presidente dell’OBS, Luca Ambrosio – perché si festeggiano quarant’anni di attività”. E tutto lascia pensare ad una giusta e indimenticabile autocelebrazione con ben 13 concerti, a partire dal 6 gennaio all’Auditorium Giovanni Paolo II al Santuario e al Chiostro dei Cappuccini, per concludersi l’8 dicembre 2026.

Il programma dettagliato, la presentazione dei numerosi ospiti che renderanno questa stagione unica, gli eventi che saranno abbinati al cartellone – compreso quello dedicato alle scuole – e il CineMusicFest (in collaborazione con Post Cinema, all’Urban Center), saranno dettagliatamente dispiegati ai giornalisti e a quanti vorranno partecipare all’incontro di domani. L’OBS gode del patrocinio del Comune di Siracusa ed è sostenuta dal Ministero della Cultura e della Regione Siciliana.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni