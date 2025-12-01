Siracusa, domani la presentazione della stagione 2026 dell’Orchestra Barocca Siciliana

Domani alle 10, all’Urban Center- via Nino Bixio – sarà presentata la stagione 2026 dell’Orchestra Barocca Siciliana. “Un anno davvero speciale – ricorda il presidente dell’OBS, Luca Ambrosio – perché si festeggiano quarant’anni di attività”. E tutto lascia pensare ad una giusta e indimenticabile autocelebrazione con ben 13 concerti, a partire dal 6 gennaio all’Auditorium Giovanni Paolo II al Santuario e al Chiostro dei Cappuccini, per concludersi l’8 dicembre 2026.

Il programma dettagliato, la presentazione dei numerosi ospiti che renderanno questa stagione unica, gli eventi che saranno abbinati al cartellone – compreso quello dedicato alle scuole – e il CineMusicFest (in collaborazione con Post Cinema, all’Urban Center), saranno dettagliatamente dispiegati ai giornalisti e a quanti vorranno partecipare all’incontro di domani. L’OBS gode del patrocinio del Comune di Siracusa ed è sostenuta dal Ministero della Cultura e della Regione Siciliana.