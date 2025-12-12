Siracusa, domani l’inaugurazione del nuovo campo da basket sulla terrazza del Talete

Sarà inaugurato domani mattina, alle 9.30, il nuovo campo da basket realizzato sopra il parcheggio Talete. L’iniziativa, promossa dal Comune di Siracusa in collaborazione con il Siracusa Basket, segna un nuovo passo verso la trasformazione della terrazza del parcheggio in una vera e propria area sportiva multifunzionale, aperta alla città e ai suoi giovani.

L’intervento è stato finanziato grazie alle somme derivanti dagli oneri di urbanizzazione a carico della Russotti Gestioni Hotels Spa, società proprietaria dell’Ortea Palace Hotel. La convenzione stipulata con il Comune nel 2007 prevedeva lo stanziamento di 619.079,46 euro per la riqualificazione dell’area. Dopo i primi interventi completati tra il 2017 e il 2018, la quota residua – pari a 465.309,79 euro – è stata destinata alla realizzazione delle opere attualmente concluse.

Il risultato più visibile è il nuovo campo da basket regolamentare di 28 per 15 metri, dotato di due canestri ammortizzati di ultima generazione. Una struttura che rispetta gli standard federali e che sarà a disposizione di associazioni, scuole e appassionati. Ma il progetto non si esaurisce qui. Attorno al campo sorgeranno infatti ulteriori spazi dedicati allo sport e al tempo libero: una pista per l’atletica leggera; un Pump Track – il circuito con dossi e curve destinato a mountain bike, skateboard e pattini; una palestra all’aperto e attrezzature per il Calisthenics.

Un insieme di interventi che trasformerà definitivamente la terrazza del Talete in una “palestra a cielo aperto”, restituendo alla città un’area prima poco utilizzata e oggi ripensata come luogo di aggregazione e movimento. L’idea – come ricordano dagli uffici comunali – nasce poco più di un anno fa, durante il G7 Agricoltura e Pesca. In quell’occasione l’area sovrastante il Talete era stata temporaneamente trasformata in un parco sportivo, con campi e attrezzature che avevano riscosso grande successo.

Da qui la decisione di rendere permanente e ampliare quella visione. Domani il primo taglio del nastro: un passo concreto verso un waterfront più vivo, più sportivo e più partecipato.