Siracusa, domani question time: 17 interrogazioni, 11 dal Pd, 4 da Fdi e 2 da Fi

Sarà una seduta interamente dedicata al question time quella del consiglio comunale convocata dal presidente Alessandro Di Mauro per domani (3 dicembre) alle 10.

I quesiti presentati sono 17 in tutto e di questi ben 11 portano la firma dei tre consiglieri comunale del Partito democratico. Massimo Milazzo, Sara Zappulla e Angelo Greco interrogano l’Amministrazione su: la sala operativa della Protezione civile; la gestione dell’emergenza in occasione del nubifragio del 7 novembre scorso; la mancata apertura al traffico di via Danieli; l’acquisto, l’utilizzo e la gestione della autovetture della Polizia municipale; lo stato di attuazione di Democrazia partecipata con un focus sul progetto Parco di via Sicilia; la chiusura della biblioteca e della circoscrizione Santa Lucia e la situazione della biblioteca centrale; il collegamento del depuratore cittadino all’impianto Ias; sicurezza stradale; le condizioni del crocevia tre le vie Moncada, Cavalieri di Vittorio Veneto e Carmelitane scalze a Belvedere; i lavori di riva Porto Lachio; l’alienazione della biblioteca di via San Pietro.

Quattro interrogazioni sono a firma di Paolo Cavallaro e Paolo Romano di Fratelli d’Italia: il servizio lampade votive del cimitero; i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; lo stato di pericolo di viale del Lidi e di via Teti a Fontane Bianche; la mancata realizzazione del Centro comunale di protezione civile, i cui lavori sono fermi dal 2015.

Portano la firma della consigliere comunale di Forza Italia Alessandra Barbone le altre due interrogazioni: una è sul Piano urbanistico generale; l’altra su un presunto conflitto di interessi all’interno del settore Mobilità e trasporti sul progetto di collegamento marittimo tra la penisola Maddalena e Ortigia.