Sviluppo del territorio: la visione di Confcommercio Siracusa

In studio con Francesco Diana, Presidente Confcommercio Siracusa

Ultime news

2 minuti di lettura
Palazzo Vermexio

Siracusa, domani question time: 17 interrogazioni, 11 dal Pd, 4 da Fdi e 2 da Fi

Consiglio comunale convocato dal presidente Alessandro Di Mauro per domani (3 dicembre) alle 10

La seduta sul bilancio del Consiglio comunale

Consiglio comunale convocato dal presidente Alessandro Di Mauro per domani (3 dicembre) alle 10

2 minuti di lettura

Sarà una seduta interamente dedicata al question time quella del consiglio comunale convocata dal presidente Alessandro Di Mauro per domani (3 dicembre) alle 10.

I quesiti presentati sono 17 in tutto e di questi ben 11 portano la firma dei tre consiglieri comunale del Partito democratico. Massimo Milazzo, Sara Zappulla e Angelo Greco interrogano l’Amministrazione su: la sala operativa della Protezione civile; la gestione dell’emergenza in occasione del nubifragio del 7 novembre scorso; la mancata apertura al traffico di via Danieli; l’acquisto, l’utilizzo e la gestione della autovetture della Polizia municipale; lo stato di attuazione di Democrazia partecipata con un focus sul progetto Parco di via Sicilia; la chiusura della biblioteca e della circoscrizione Santa Lucia e la situazione della biblioteca centrale; il collegamento del depuratore cittadino all’impianto Ias; sicurezza stradale; le condizioni del crocevia tre le vie Moncada, Cavalieri di Vittorio Veneto e Carmelitane scalze a Belvedere; i lavori di riva Porto Lachio; l’alienazione della biblioteca di via San Pietro.

Quattro interrogazioni sono a firma di Paolo Cavallaro e Paolo Romano di Fratelli d’Italia: il servizio lampade votive del cimitero; i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; lo stato di pericolo di viale del Lidi e di via Teti a Fontane Bianche; la mancata realizzazione del Centro comunale di protezione civile, i cui lavori sono fermi dal 2015.

Portano la firma della consigliere comunale di Forza Italia Alessandra Barbone le altre due interrogazioni: una è sul Piano urbanistico generale; l’altra su un presunto conflitto di interessi all’interno del settore Mobilità e trasporti sul progetto di collegamento marittimo tra la penisola Maddalena e Ortigia.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni